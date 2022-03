THIBAULT, Michel



Au CHSLD St-Augustin, le 2 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Michel Thibault, époux de dame Jacqueline Filteau. Il demeurait à Québec, quartier Sainte-Thérèse de Lisieux. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Marie-Josée, Nathalie; ses petits-enfants: Philippe Thibault Robert, Chad Filion; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Serge (feu Ginette Girard), Régent (Georgette), Micheline (André), feu Yvon (Diane), Claude et Alain; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Filteau: Jean (feu Marie Landry), Michel (Sylvie Blouin), Gaston (Nicole), feu Francine (Jacques Lessard), feu Lisette (Marcel Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.