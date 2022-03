RICHARD, Clément



À Sutton, le 3 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Clément Richard. Il était le fils de feu Léontine Bégin et de feu Damase Richard. Monsieur Richard a été président de l'Assemblée nationale, ministre des Communications et ministre des Affaires culturelles. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Josée Roy, ses enfants: Alain, Sophie (Manuel St-Pierre) et François; ses petits-enfants: Karine (Serge St-Hilaire), Roxanne (Marc-Olivier Beausoleil), Félix St-Pierre; ses arrière-petits-enfants: Alizée et Clément. Il laisse également dans le deuil sa sœur Céline, sa cousine Jocelyne Bégin, les membres de la famille Roy: Michel (Françoise Gauthier), Jean (Jocelyne Légaré), Francise (feu Alain Mayer), Danielle (André Carpentier), Monique (feu André Tanguay), Roselyne (Jacques Côté), Nicolas (Lucie Rochette), Sylvie (John D. Paquet), des cousins(es) et de nombreux amis(es) dans le domaine politique, culturel ou autres.Il a été confié au salon funéraireSi vous le souhaitez, un don pourra être fait à un ou l'autre de ces organismes: Fonds Guy Lafleur du CHUM https://fondationduchum.com/fonds-guy-lafleur/ ou Centraide Estrie https://www.centraideestrie.com/donnez-en-ligne/ ou D'art et de rêves " Parc Culturel de Sutton " https://dartsetdereves.org/donnez/