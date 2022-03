Air Transat et Porter concluent une entente de partage de code

Air Transat a annoncé mardi avoir conclu une entente avec la compagnie Porter Airlines pour le partage de code dont la mise en place est prévue pour la prochaine saison estivale.

Le partenariat prévoit de relier les bases de Porter Airlines à l’aéroport Billy Bishop de Toronto et à Halifax-Stanfield à Montréal-Trudeau (YUL).

Cela permettra aux clients des deux transporteurs aériens d’avoir une plus grande sélection de vols de correspondance en Amérique du Nord et à l’international, les liaisons étant soumises à l’obtention des approbations réglementaires usuelles.

Selon les termes de l’entente, chaque des deux transporteurs commercialisera, sous son code et sa licence, des vols exploités par l’autre partenaire, ce qui permettra de combiner les segments de vol sur un seul billet et d’enregistrer les bagages une seule fois.

«Cet accord prometteur met en commun deux marques primées et centrées sur le voyageur, ainsi que des programmes de vols complémentaires, et crée de belles occasions pour la clientèle qui recherche des voyages de qualité et sans souci», a indiqué par communiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

«Cette entente de partage de code avec Air Transat est tout à fait dans la lignée de nos propres plans de croissance, a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. Donner un accès fluide aux marchés internationaux, où Air Transat a fait sa marque, est sans conteste un avantage majeur pour nos passagers.»

