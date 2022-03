Artturi Lehkonen n’est pas à vendre, mais...

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a réitéré qu’il ne tentait pas particulièrement de troquer Artturi Lehkonen à une autre équipe, mais que si le prix était bon, il pourrait se permettre d’envoyer le Finlandais sous d’autres cieux.

L’attaquant de 26 ans joue un rôle important dans les succès récents du Tricolore. Sa valeur est en hausse, lui qui deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne.

«Nous n’essayons pas de l’échanger en ce moment, a confié Hughes dans un entretien avec le réseau Sportsnet, mardi. Je crois que j’ai dit ça à propos de plusieurs joueurs de notre équipe. Nous n’essayons pas de les échanger, mais ça ne veut pas dire que nous ne recevons pas d’appels par rapport à eux.»

Celui qui est en poste à Montréal depuis à peine deux mois a comparé la situation de Lehkonen à celle de Tyler Toffoli. Pour le franc-tireur, Hughes a reçu Tyler Pitlick, l’espoir Emil Heineman, un choix conditionnel de premier tour en 2022 et une sélection de cinquième ronde en 2023.

«Nous n’essayions pas spécifiquement d’échanger Tyler Toffoli non plus, a-t-il affirmé. C’est seulement devenu une option, après une conversation, avec un retour qui avait du sens pour nous et qui avait aussi du sens pour Calgary.»

Hughes a pris soin de spécifier que le Canadien ne cherchait pas à faire une «vente de feu». Il aurait même reçu quelques appels pour le capitaine Shea Weber, qui n’a pas joué cette saison en raison d’une blessure. Certaines équipes en difficulté au niveau du plancher salarial pourraient s’approprier l’entièreté ou une partie du contrat du défenseur, d’une valeur de près de 8 millions $ jusqu’en 2025-2026.

Par ailleurs, le DG a mentionné qu’il n’était pas impossible de revoir Carey Price en uniforme cette saison. Le gardien s’est entraîné une fois de plus mardi midi, à Brossard, recevant notamment des lancers pendant sa séance de 20 minutes sur la patinoire.

