«Audrey est revenue» en sélection officielle au festival Canneseries

La série «Audrey est revenue» de Club illico va briller à Cannes. Et ce n'est pas rien sachant qu'elle sera la première fiction québécoise à figurer en compétition officielle dans la catégorie «série longue» du festival Canneseries.

Écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert, «Audrey est revenue» sera présentée aux côtés de neuf autres séries internationales durant l’événement, qui se tient du 1er au 6 avril.

Florence Longpré tient le rôle principal dans la série, qui raconte le réveil d’une jeune femme après 15 ans de coma. Pleine de sensibilité, d’humanité et d’humour, «Audrey est revenue» met aussi en vedette Zeneb Blanchet, Denis Bouchard, Josée Deschênes, Joanie Guérin, Ellicyane Paradis, Martin-David Peters et Dominic St-Laurent.

Tapis rose

Florence Longpré et Guillaume Lambert, deux amis dans la vie, feront le voyage à Cannes où ils défileront sur le tapis rose. Ils seront accompagnés du réalisateur Guillaume Lonergan, de la productrice Marie-Ève Pelletier et du président de Pixcom, Nicola Merola.

«C’est un véritable honneur pour nous que le festival Canneseries reconnaisse la créativité et l’audace d’"Audrey est revenue". Nous sommes d’autant plus fiers d’être en sélection officielle et de faire découvrir cette série québécoise au public et aux professionnels invités, une superbe vitrine pour le talent de chez nous!» a indiqué mardi le président et producteur exécutif de Pixcom, Nicola Merola, dans un communiqué.

Pixcom, rappelons-le, signe et a signé des séries comme «Alertes», «Contre-offre», «La Faille», «Le Monstre», «Nuit blanche» et «Victor Lessard».

Rayonnement international

Disponible depuis novembre dernier sur Club illico, la série a profité d’un bouche-à-oreille plus que favorable et été l’une des productions originales récentes parmi les plus visionnées sur la plateforme de Vidéotron. La porte est maintenant grande ouverte pour faire rayonner «Audrey est revenue» aux quatre coins du globe.

En plus de profiter de la vitrine de Canneseries, «Audrey est revenue» voyage déjà à l’étranger. Pixcom a annoncé avoir conclu une entente avec le distributeur international BETA. Celui-ci a ajouté la série à son catalogue, qui inclut par ailleurs toutes les saisons de «La faille», autre production originale de Club illico qui est maintenant distribuée dans 20 pays. La boite de production multiplie les démarches pour faire en sorte que ses fictions voyagent sur tous les continents.

