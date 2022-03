« On a développé ce festival-là dans l’incertitude totale. La récompense a été à la mesure de la difficulté de le monter. Ç’a été au-delà de nos attentes. » Le directeur général de Montréal en Lumière, Jacques Primeau, dressait mardi un bilan très positif de l’événement présenté en plein déconfinement pandémique.

Il y a quelques semaines, les organisateurs de Montréal en Lumière avançaient un peu dans le noir, ne sachant pas si le public allait être présent en grand nombre pour le festival qu’ils préparaient. Les deux dernières années de la pandémie ont laissé leurs traces et encore beaucoup de gens sont craintifs des rassemblements.

Mais pour Jacques Primeau et son équipe, les doutes se sont rapidement estompés. Quotidiennement, durant les 17 jours qu’a duré le festival, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont promenées sur le site du Quartier des spectacles. Ce sont 25 000 patineurs qui ont essayé le nouveau Sentier de patin. Et de nombreuses personnes n’ont pu assister au spectacle extérieur des 7 Doigts, Cadence, car la capacité avait été atteinte.

« Je trouve que Montréal en Lumière 2022 va avoir été à quelque part un festival historique, dit Jacques Primeau. Parce que ç’a été le premier gros party extérieur dans le cadre de la Nuit blanche. Ç’a aussi été les retrouvailles des milliers de personnes dans le Quartier des spectacles. Ça envoie un signal que ce qui s’en vient – évidemment, on est sûr de rien –, c’est que les gens ont le goût de retrouver leur vie culturelle. »

Météo peu clémente

Le succès de cette édition à formule réduite, en raison des mesures sanitaires toujours présentes, est d’autant plus impressionnant quand on sait que la météo n’a pas été très favorable. « Pour cette période de l’année, il y a eu des soirées extrêmement froides et des vents, rappelle Jacques Primeau. L’équipe de l’entretien du Sentier de patin a fait un travail gigantesque. Et les artistes des 7 Doigts n’ont pas manqué une seule des 15 représentations, malgré des conditions très difficiles. Je leur lève mon chapeau. »

En salle, Pierre Lapointe a offert un spectacle profondément touchant, au dire de l’organisateur. « C’était un moment magique, dit Jacques Primeau. Ça faisait une éternité que je n’avais pas vu un spectacle de musique de ce calibre-là en salle. »