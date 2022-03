Cabanes à sucre: encore des boîtes repas cette année

L’engouement pour les boîtes gourmandes des cabanes à sucre est encore là cette année même si les salles à manger sont rouvertes en majorité et que le projet Ma Cabane à la Maison a perdu une vingtaine d’adhérents.

«Près de 200 000 personnes ont visité le site internet de Ma Cabane à la Maison depuis le lancement de notre deuxième saison (le 16 février dernier) [...] On est étonnés parce que beaucoup de cabanes ont ouvert leur salle à manger, il y a beaucoup de commandes», a affirmé en entrevue Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des salles de réception et érablières du Québec et co-instigatrice de Ma Cabane à la Maison, sans toutefois mentionner de chiffres pour la présente saison.

L’an dernier, plus de 110 000 boîtes repas ont été vendues par les cabanes affiliées au programme Ma Cabane à la Maison, ce qui a généré des retombées économiques de 11,5 millions $ dans plusieurs régions du Québec.

Un total de 47 cabanes participent à l’initiative cette année, une diminution comparativement à l’an dernier, alors que 70 établissements y prenaient part.

Nous avons tenté de parler à des propriétaires de cabanes à sucre qui se sont désistés du projet pour, dans certains cas, vendre leurs propres boîtes repas, mais aucun n’a voulu commenter publiquement la situation. Selon ce que rapportait Radio-Canada il y a quelques semaines, le retrait de certaines cabanes à sucre du programme Ma Cabane à la Maison serait relié un mécontentement de celles-ci par rapport à la question de la marque de commerce.

Stéphanie Laurin reconnaît qu’il y en a qui ont préféré ne pas faire de boîtes repas avec son organisation cette année.

«À 70, que tout le monde soit toujours d’accord sur tout, parfois, c’est plus compliqué, a expliqué Mme Laurin. Les cabanes à sucre ont accès à cette plate-forme et la marque gratuitement pour propulser leur établissement.»