Comment aider mes enfants à réussir malgré tout?

Depuis le milieu de mars 2020, prise de court par une pandémie à laquelle personne ne croyait, pas même notre bon docteur Arruda en charge de la santé publique du Québec, je cherche des raisons d’espérer que les choses puissent s’améliorer avec le temps. Mais chaque accalmie me ramène vers une nouvelle vague qui stoppe mes espoirs de m’ensortir en tant que mère.

Avec trois enfants entre huit et seize ans, je vous épargne les problèmes que nous avons traversé entre les phases « pas de cours », « cours à distance » et « cours en présentiel ». Comme j’ai toujours plus souvent que leur père avec eux, c’est moi qui étais chargée de suivre leur parcours scolaire.

Je pensais être arrivée au bout du tunnel en septembre 2021 quand l’école a reprisnormalement. Mais c’était avant d’arriver à la mi-décembre, quand le gouvernement a remis le confinement et le couvre-feu à l’ordre du jour. Juste au moment où je pensais souffler un peu, je fus ramenée à la case départ. Je m’explique : Entre celui qui est aphasique sévère et celle qui est juste cancre parce qu’elle le veut, j’en ai un autre qui a un TDAH léger mais constant.

« Alloprof » m’a aidée à obtenir de l’aide ponctuelle, mais j’en ai atteint la limite. Maintenant, qu’est-ce que je fais pour les aider à mieux performer ? Comment est-ce que je leur donne du carburant pour huiler leur machine pour se rendre à la fin de l’année ?​

Une maman qui voudrait faire mieux

Je sais « qu’Alloprof » a augmenté sa clientèle de plus de 20% pendant la pandémie, ce qui explique on ne peut mieux les besoins des parents. Même si je sais que la Fédération des syndicats de l’enseignement du Québec s’est prononcée en défaveur du tutorat vu l’ensemble des services que ce mot endosse, je ne puis que compatir avec les parents qui en arrachent à devoir palier pour les manques des milieux scolaires depuis deux ans. Les professeurs ne pouvant plus offrir un service individuel aux enfants, les parents n’ont d’autre choix que de se tourner vers le tutorat, en dépit du fait que ceux et celles qui s’y adonnent, n’ont pas toujours les certificats de compétence. Je ferais comme eux si j’étais dans leur situation, surtout qu’il est prouvé que ça a aidé une majorité d’enfants à qui les parents l’ont offert.