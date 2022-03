Encore une journée des droits des femmes?

Est-ce qu’on a vraiment encore besoin d’une Journée internationale des droits des femmes en 2022 ?

Il me semble qu’on est rendu plus loin que ça, n’est-ce pas ? C’est pas comme si les femmes étaient encore attachées à leurs chaudrons, non ?

S’asseoir sur nos lauriers

Pourtant

En 2022, les femmes sont encore trop souvent moins rémunérées que les hommes.

Elles sont encore plus souvent responsables de la fameuse charge mentale quand vient le temps de suivre les courriels de l’école, de prendre les rendez-vous chez le médecin, de manquer du travail lorsque les enfants sont malades.

S’il est vrai que les temps changent et que monsieur ne fait plus « que » rentrer l’argent pour faire vivre sa famille pendant que maman se charge des petits, la balance n’est pas encore au neutre.

Même celles qui, comme moi, se refusent à porter le titre de « féministe » reconnaissent que pour bien des femmes, les chances sont loin d’être égales devant le sort.

Je suis d’une génération de chanceuses dont la voie a été pavée par des militantes dont le travail doit être honoré, mais également poursuivi.

Les femmes en 2022

Si on fait abstraction du foyer, où madame règne peut-être encore comme fée du logis, on peut se demander où étaient les femmes depuis les deux dernières années.

Je vous le donne en mille, elles étaient au front, à s’occuper des plus fragiles d’entre nous. En bon français, elles étaient dans la merde.

En 2020-2021, les femmes représentaient encore près de 87 % des personnes qui exercent la profession d’infirmière au Québec, dans les conditions que l’on connaît.

Elles représentent toujours environ 75 % du personnel dans les classes du Québec.

Aujourd’hui, pensons à toutes les femmes dont les droits sont brimés au quotidien, mais prenons aussi un instant pour remercier celles qui tiennent nos réseaux à bout de bras, malgré vents et marées.