Environ 150 animaux du Zoo de Toronto bientôt vaccinés contre la COVID-19

Le zoo de Toronto s’apprête à recevoir près de 320 doses du vaccin contre la COVID-19 destiné aux animaux, ont rapporté des médias ontariens.

En tout, 146 animaux du zoo recevront deux doses du vaccin de Zoetis qui protège les animaux contre le SRAS-CoV-2. Il y aura deux à trois semaines d’écart entre chaque dose et les animaux ont été entraînés à participer volontairement à la vaccination, a indiqué l’administration du Zoo de Toronto.

«La santé et la sécurité de nos animaux sont nos priorités numéro un et nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour leur offrir le niveau de soins le plus élevé tout au long de leur vie», peut-on lire dans un communiqué publié mardi.

Rappelons que le Zoo de Toronto n’a jusqu’à présent rapporté aucun cas de COVID-19 parmi ses animaux.

De nombreux autres zoos au pays, dont le Zoo de Granby, en Estrie, sont aussi en attente de vaccins Zoetis pour protéger leurs animaux contre la COVID-19.

