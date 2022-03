Être femme en 2022, c’est être libérée!

Chères femmes,

Les biographies que j’ai reçues en quantité parlaient du temps où les femmes étaient soumises, dépendantes, sans aucun droit. Être femme de nos jours, c’est être libérée, égale, épanouie ou sur le chemin de l’être.

Nous, les femmes, avons fait – en même temps que la Révolution tranquille – une guerre où il n’y a pas eu de sang versé. La bataille non armée que nous avons gagnée nous a menées à une plus grande estime de nous-mêmes. Les femmes ont décidé qu’elles pouvaient avoir les enfants qu’elles désiraient et travailler tout en élevant une famille.

Féminicides

Elles sont fortes, les femmes. Elles se sont prouvé à elles-mêmes qu’elles n’étaient pas des êtres inférieurs destinés à servir les hommes. Il y a eu une très grande libération des femmes ; d’ailleurs, même celles qui se disent non féministes profitent aujourd’hui de cette libération. Une libération qui ne vient pas sans backlash, sans retour, car il y a des hommes qui ne sont pas contents et, oui, on peut se poser la question : les féminicides sont-ils des réponses inconscientes à l’avancée des femmes ?

Ce qui est sûr, c’est que la libération des femmes est en marche. Nous ne reviendrons pas en arrière. Alors, il reste à souhaiter que les hommes nous suivent. Que les hommes, qui ont toujours été protégés par le patriarcat, se rendent compte que les femmes ont changé. Accepter les femmes enfin comme égales donnerait des hommes tout simplement – comme le titre de mon livre – à aimer.

Les 2000 biographies que j’ai reçues prouvent qu’on est sorties du bois de la noirceur et qu’on aimerait aller vers la lumière, main dans la main, avec les hommes. C’est grâce à des personnes comme elles qu’on s’en est sorties, car ce sont elles qui nous ont fait instruire.

Un appel aux hommes

En cette journée de la femme, je lance un dernier appel aux hommes : on ne pourra pas atteindre l’égalité si vous ne le voulez pas.

On vous tend la main, prenez-la. Parce que si la domination apporte un certain plaisir aux hommes, l’égalité apporte un certain plaisir et un plaisir certain au couple. Et à quand la journée des hommes ?

Janette Bertrand, journaliste, écrivaine et comédienne québécoise