Kevin Owens confrontera «Stone Cold» Steve Austin à WrestleMania

Le lutteur québécois Kevin Owens se mesurera au légendaire «Stone Cold» Steve Austin en avril à WrestleMania, l’événement phare de la World Wrestling Entertainment (WWE).

À moins d’un mois du «Show of Shows», Owens a lancé un défi à celui qui n’a pas lutté depuis 2003 lors du plus récent épisode de «Raw», lundi. Dans une vidéo promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux le lendemain, Austin a accepté de monter dans le ring une nouvelle fois.

Il n’a pas encore été précisé si les deux rivaux s’affronteront officiellement dans un match, mais l’homme de 57 ans sera vraisemblablement présent pour une présentation spéciale du «Kevin Owens Show», à WrestleMania XXXVIII.

Il s’agit d’un coup de publicité incroyable pour l’événement, qui se tiendra au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Austin est un fier Texan et son aura reste immense bien qu’il ne se contente que d’apparitions brèves avec la WWE dans les dernières années.

Il y a 19 ans, à WrestleMania XIX, Austin livrait son dernier combat d’envergure. Aux prises avec les blessures qui l’ont finalement rattrapé, le Texan a perdu contre son grand rival The Rock, et a accroché ses bottes un mois plus tard.

Six fois champion du monde au sein de la compagnie de Vince McMahon, le «Texas Rattlesnake» a été sans contredit le lutteur le plus populaire du tournant des années 2000. Sa prise de finition, le célèbre «Stunner», a d’ailleurs été reprise par Owens.