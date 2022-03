La CIA affirme que Xi Jinping est « troublé » par les « difficultés russes » en Ukraine

Le président chinois Xi Jinping est « troublé » par les « difficultés » que la Russie rencontre dans son invasion de l'Ukraine, a affirmé mardi le directeur de la CIA William Burns.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 13e jour de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Invasion russe: un appel à l’aide pour défendre l’Arctique

« Je pense que le président Xi et les dirigeants chinois sont un peu troublés par ce qu'ils voient en Ukraine », a affirmé le responsable devant une commission du Congrès américain.

« Ils n'ont pas anticipé les difficultés importantes que les Russes allaient rencontrer », a-t-il expliqué.

La Chine, qui garde de bonnes relations avec Moscou, s'est jusqu'à présent refusée à parler d'invasion de l'Ukraine et s'est contentée de « regretter » le conflit dans ce pays, tout en disant « comprendre » les préoccupations russes en matière de sécurité.

Lors de son audition devant le Congrès américain, le patron de la CIA a aussi estimé que la Chine était « inquiète » de l'impact que sa proximité avec le régime de Poutine pourrait avoir sur sa « réputation », surveillant aussi de près d'éventuelles répercussions sur l'économie chinoise.

Xi Jinping a répété mardi lors d'un appel avec les dirigeants français et allemand l'opposition de principe de son pays à des sanctions internationales, jugeant que les mesures prises contre Moscou « causeront du tort à toutes les parties », selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

Devant le Congrès américain, le directeur de la CIA a par ailleurs jugé que la Chine était « un peu contrariée » par la façon dont « Vladimir Poutine a grandement rapproché » Européens et Américains. « Ils valorisaient ce qu'ils croyaient être leur capacité à creuser des écarts entre les Européens et nous, et donc je pense que c'est contrariant pour eux », a-t-il assuré.

À voir aussi