La première période coule l’Armada

Trois buts sans réplique des Cataractes de Shawinigan au premier vingt ont eu raison de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui s’est inclinée 3 à 2, mardi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Isaac Ménard a ouvert les hostilités pour les visiteurs, lors d’un avantage numérique, en complétant un jeu de Pierrick Dubé et Olivier Nadeau. Les trois patineurs ont une fois de plus profité de l’avantage d’un homme pour unir leurs efforts. Cette fois, Nadeau est celui qui a enfilé l’aiguille.

Finalement, 33 secondes après la réussite de Nadeau, Nathan Éthier a secoué les cordages. Il inscrivait du même coup ce qui s’est avéré le filet victorieux.

La réplique de l’Armada est provenue du bâton de Kieran Craig. Ce dernier est venu à bout du portier Antoine Coulombe à deux reprises à l’engagement médian. L’homme masqué a ensuite fermé la porte à ses adversaires, qui ont dirigé huit rondelles sur son filet au dernier tiers.

Le spectacle de Simon Pinard

À Rouyn-Noranda, l’attaquant des Olympiques de Gatineau Simon Pinard en a fait voir de toutes les couleurs aux Huskies en touchant la cible quatre fois dans un gain de 8 à 1 des siens.

Pinard a d’abord créé l’égalité 1 à 1 en fin de première période. Puis, il a procuré une avance de 2 à 1 aux siens à l’engagement suivant. C’est toutefois au troisième vingt que Pinard et les Olympiques ont ajouté la cerise sur le sundae. Les visiteurs ont non seulement profité de cet engagement pour diriger 28 rondelles sur le filet adverse, mais aussi pour toucher la cible six fois.

L’athlète de 20 ans a complété son tour du chapeau dès la 29e seconde, puis il a inscrit le sixième but des siens, un peu plus tard. Poirier a finalement conclu son match avec cinq points, puisqu’il s’est aussi fait complice du filet de Cole Cormier.

Evgenii Kashnikov a aussi eu un peu de succès en faisant scintiller la lumière rouge deux fois. Vincent Maisonneuve a été l’autre buteur des vainqueurs.

Dans le camp des Huskies, Daniil Bourash a assuré la mince réplique, en étant le seul à déjouer Emerik Despatie, qui a réussi 17 arrêts.

