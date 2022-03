Le thriller psychologique «Piégés» débarque sur Club illico

Le thriller psychologique «Piégés», qui a été diffusé sur la chaine addikTV, débarque dès jeudi sur la plateforme Club illico pour conquérir un plus large public.

Cinq personnes sont enfermées par le Chat, un personnage qui donne froid dans le dos, et elles doivent tenter de comprendre ce qui les unit les unes aux autres. Leur lieu de captivité sert à jouer avec leurs peurs, leurs phobies et leurs anxiétés, mais dans quel but exactement?

La captivante et terrifiante série de six épisodes met en vedette Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras et Brigitte Poupart, qui interprètent ces cinq «condamnés» se trouvant dans des cellules.

Produite par Duo Productions, la boite d’Anne Boyer et de Michel D’Astous, en collaboration avec Québecor Contenu, «Piégés» est l’œuvre de l’auteur François Pagé («Classé secret») et une réalisation de Yannick Savard («L’heure bleue»).

