«Marjo – Amoureuse»: un spécial à la fois rock et doux

L’amoureuse Marjo a cassé la baraque à l’église de Saint-Adrien lors de l’enregistrement de son spécial musical «Marjo – Amoureuse», qui sera diffusé sur Télé-Québec le 8 mars pour la Journée internationale des femmes.

De passage en Estrie, au Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia, communément appelé le BEAM, l’iconique rockeuse au cœur tendre a revisité certains de ses plus grands succès, en compagnie d’artistes féminines et de son grand amour et collaborateur (Corbeau), Jean Millaire.

Alternant entre le rock des années 1980 et l’acoustique folk, les chansons de Marjo prennent une dimension différente dans ce lieu saint revampé en studio d’enregistrement, aussi convertible en studio multimédia et en plateau de tournage. Toute la profondeur de sa plume a par ailleurs été mise en valeur dans plusieurs numéros.

Parmi les invitées, Stéphanie Boulay, Lou-Adiane Cassidy et Salomé Leclerc ont uni leurs voix et leur guitare sur «Tant qu’il y aura des enfants», tandis que les comédiennes Marie Ève Morency («Jowanne la psy des stars») et Fabiola Nyrva Aladin («Sans rendez-vous») ont interprété ensemble les classiques de karaoké «Provocante» et «Illégal».

Pilou, fondateur et directeur créatif du BEAM et fondateur du studio Le Nid – dont on a pu entendre la voix dans les premières saisons de «La vraie nature» –, a offert à Marjo une version piano-voix de sa chanson «Je sais je sais», une lettre d’amour que la chanteuse a écrite à Jean Millaire, avec qui elle est restée 21 ans.

L'autrice-compositrice-interprète, qui cumule plus de 40 ans de carrière, a aussi interprété «Chats sauvages», arrangée avec des accents country, en duo avec Guylaine Tanguay. Une chanson qu’elle a écrite alors qu’elle observait la nature pendant des vacances à Rawdon, dans Lanaudière.

Tout au long du spécial musical, une grande place est accordée à l’impact que Marjo a eu dans la vie des différents interprètes.

Sous la direction musicale Pascal Mailloux, «Marjo – Amoureuse» sera présentée dans le cadre des grands rendez-vous culturels, qui, pour le début du mois de mars, mettent les femmes à l’honneur. Le spectacle sera diffusé le mardi 8 mars à 20 h sur Télé-Québec.

Cette réalisation de Jill Niquet-Joyal et de Marie-Josée Proulx a été produite par Productions Déferlantes.