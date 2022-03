Photo courtoisie

À quelques semaines du retrait du port du masque obligatoire, l’heure est au bilan pour l’entreprise québécoise JWG, qui m’annonce, en cette Journée internationale des droits des femmes, une remise de 100 000 $ à la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) grâce à son initiative « Masque Rose », lancée il y a un an, en mars 2021. À travers un réseau important de détaillants participants de partout en province, les consommateurs étaient invités à se procurer des masques roses pour lesquels 1 $ par boîte vendue était versé à la Fondation. L’initiative se poursuit. Vous pouvez vous joindre au mouvement #jeleporterose, afin de contribuer à financer la recherche, à soutenir les femmes ainsi qu’à sensibiliser et éduquer la population concernant le cancer du sein : www.masquerose.com. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Lysianne Gagnon, directrice développement FCSQ, Jérémie Gagnon, président et directeur général de JWG, Karine Iseult-Ipperssiel, PDG de la FCSQ, Oliver Nadeau, v.-p. développement des affaires et innovation JWG, et Marie-Claude Savary, conseillère partenariats et commandites FCSQ.

Beau geste des Condors

Photo courtoisie

Le 25 février dernier, les filles de l’équipe de basketball cadet féminin de St-Jean-Eudes ont foulé le terrain vêtues de rose, pour la Fondation du cancer du sein. Désirant impliquer les filles dans un projet communautaire et ayant cette cause particulièrement à cœur, l’entraîneur de l’équipe cadet féminin, Martin Hudon, a mis de l’avant cet événement inspiré par les Américains. Grâce à l’implication des joueuses et des généreux donateurs, le match « en Rose » des Condors a permis de remettre 2100 $ à la Fondation et sera désormais ajouté à la programmation annuelle du programme de basketball.

Fondation FAIS

Photos courtoisie

Le conseil d’administration de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS) compte depuis peu sur deux nouvelles figures. Paule Tremblay (photo de gauche) a été nommée à titre de présidente du conseil d’administration, alors que Sophie Gingras (photo de droite) remplira les fonctions de directrice générale. Paule Tremblay s’était impliquée au sein du conseil d’administration de la FAIS à titre d’administratrice depuis 2020. Sophie Gingras, quant à elle, a occupé un poste de direction de projets au sein du Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ), et auparavant, elle a occupé le poste de directrice du développement philanthropique au YWCA Québec de 2016 à 2021. Deux excellentes nominations.

En souvenir

Le 8 mars 1977. L’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte une résolution pour inviter chaque pays de la planète à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le 8 mars est devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. Chez nous, le slogan du Collectif du 8 mars « L’avenir est féministe » met en lumière la nécessité d’agir pour un monde tissé de liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité.

Anniversaires

Photo courtoisie

Chantal Hince (photo), directrice générale chez XST Xpert Solutions de Lévis depuis presque 15 ans, change de dizaine aujourd’hui...Louise Brissette, physiothérapeute québécoise, fondatrice de la Corporation Les Enfants d'Amour, 76 ans...Guy Rainville, photographe de Québec...Réal Béland fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois, 51 ans...Julie Pelletier, sexologue clinicienne, 53 ans...Suzanne Campagne, chanteuse, 66 ans...Jacques Doucet, commentateur sportif de baseball, 82 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 8 mars 2021. Rhéal Cormier (photo), 53 ans, ex-lanceur des Expos de Montréal et aussi des Cardinals, des Red Sox, des Phillies et des Reds (16 saisons dans les Ligues majeures, de 1991 à 2007) ... 2021 : Gilles Cloutier (photo), 80 ans, témoin-vedette de la Commission Charbonneau... 2020 : Max von Sydow, 90 ans, acteur franco-suédois qui a tourné dans une dizaine de films de son compatriote Ingmar Bergman... 2017 : Denis Grondin, 66 ans, animateur de radio (CKOI-CHUM) et père de l'acteur Marc-André Grondin... 2016 : George Martin , 90 ans, producteur des Beatles et surnommé le «5e Beatle»... 2015 : Sam Simon, 59 ans, co-créateur des Simpson... 2014 : Jean-Marc Giguère, 75 ans, fondateur d’Express Marco et du Chemin de fer Québec-Central... 2012 : Jimmy Ellis, 74 ans, chanteur du groupe disco The Tramps...2006 : Edouard Castonguay, 76 ans, légende du Western Québécois... 1999 : Joe DiMaggio, 84 ans, une des légendes du baseball majeur... 1994 : Dave Castilloux, 77 ans, figure dominante de la boxe au Québec dans les années d’avant-guerre.... 1983 : Robert Rumillly, 85 ans, historien.