Michaëlle Jean reçoit la clé d’Ottawa, le prix le plus prestigieux décerné par la ville

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, s’est vu remettre la clé de la Ville d’Ottawa.

Ainsi le maire de la ville, Jim Watson, a souligné mardi la brillante carrière de Mme Jean qui a œuvré en tant que journaliste, 27e gouverneure générale du Canada, envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti et troisième secrétaire générale pour la Francophonie.

«Michaëlle Jean a eu une carrière remarquable, ayant servi notre pays avec grâce, courageusement fait la promotion de la paix et travaillé pour soutenir les femmes et les jeunes», a souligné M. Watson se disant honoré de pouvoir lui remettre une telle distinction.

Ayant travaillé pendant plus de 10 ans au sein du mouvement des femmes au Québec, Michaëlle Jean a aussi aidé à bâtir un réseau de refuges d’urgences pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

«Je suis très émue et très touchée de l’honneur que vous me faites [en me présentant] la clé de la Ville d’Ottawa où ma famille et moi avons pris résidence et désormais racine. Ottawa abrite un des chapitres les plus importants de ma vie. Cette ville fait partie de moi», a déclaré Michaëlle Jean lors d’une allocution.

Mme Jean a profité de son discours pour offrir son soutien au peuple ukrainien qui subit depuis près de deux semaines les attaques de la Russie.

«La Journée internationale des femmes est une journée mondiale établie pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Le thème de cette année est #ÉliminerLesPréjugés, qui vise à imaginer un monde où règne l’égalité des genres», a aussi indiqué la Ville d’Ottawa dans un communiqué.