Novacap lance un programme de bourses pour les étudiantes en finance

Le fonds de placement Novacap a annoncé mardi à l’occasion de la Journée internationale de la femme le lancement de bourses d’études pour les femmes poursuivant des programmes de premier cycle en finance.

La bourse Femmes en finance de la firme québécoise représente un engagement de 200 000 $ sur cinq ans, visant à récompenser des étudiantes ayant un intérêt à poursuivre une carrière dans le capital-investissement.

Des bourses de 5000 $ seront accordées dans plusieurs universités canadiennes, notamment HEC Montréal, l’université McGill, l’Université Concordia et l’Université de Sherbrooke.

Novacap offrira également un programme de stages rémunérés et un accès au mentorat pour promouvoir la parité des genres.

«Nous lançons notre première initiative appartenant à une série de mesures positives visant à rendre notre industrie plus équitable et plus inclusive. Novacap est fière de jouer un rôle de leadership dans la lutte contre la sous-représentation des femmes dans le secteur du capital-investissement», a indiqué Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap.

«C'est une priorité pour nous tous chez Novacap de travailler sur des approches concrètes et pragmatiques qui ouvrent la voie aux femmes pour qu'elles puissent accéder, concourir et réussir dans notre secteur», a mentionné Jacques Foisy, président du conseil d'administration et directeur associé chez Novacap.

