Pratiquer le quad au féminin

Plusieurs groupes de femmes se sont formés au Québec pour la pratique du quad uniquement au féminin. Pas d’hommes dans le décor.

« Nous avons créé un club privé Facebook qui compte plus d’une centaine de membres, toutes des femmes qui ont en commun l’amour de la pratique du quad, d’expliquer la leader, Mme Hélène Dumont. Nous faisons des sorties de filles en quad. Ces randonnées sont interdites aux garçons. Cet été, nous allons pouvoir revenir à nos bonnes habitudes avec la fin des mesures sanitaires. »

Mme Dumont demeure dans le village de Saint-Cléophas, situé entre Amqui et Rimouski.

« Nous aimons sortir en nature et profiter de tous ces paysages fameux qu’elle nous offre tout près d’ici. Nous avons des canyons, des éoliennes, des lacs, des montagnes, des sites historiques. À La Rédemption, à côté de chez nous, il y a des grottes. Nous pouvons faire une randonnée tous les jours et ne jamais voir le même décor. »

Tout cela a commencé par un désir de vouloir vivre l’aventure.

« En compagnie d’une amie, nous avons décidé de partir ce groupe. Nous voulions faire des sorties hors de sentiers battus et surtout pas dans le scénario de l’homme qui conduit et la femme [qui] est assise à côté. Nous avons plutôt choisi de dire “laisse faire chéri, on est capable d’y aller toutes seules”. »

DES SORTIES BIEN ORGANISÉES

Le type de randonnée de ce groupe de femmes intrépides est impressionnant.

« Nous ne faisons pas nécessairement de très longues distances, mais nous quittons toujours pour toute la journée. Nous apportons tout ce dont nous avons besoin, glacières, boîte à lunch, et plus. Parfois, nous planifions notre sortie pour prendre un repas au restaurant. Nous avons aussi avec nous tout ce qu’il faut pour allumer du feu, du bois, et plus. Dans la région, nous n’avons pas accès aux sentiers en hiver, seulement en été et en automne. »

Parfois, des femmes d’ailleurs viennent se greffer au groupe pour des sorties.

« L’an dernier, nous avons eu des participantes de Saint-Hyacinthe qui sont venues découvrir notre coin de pays. Elles avaient été invitées par une des filles du groupe. Nous leur avons fait découvrir les beautés de chez nous. »

Les véhicules utilisés sont variés. « La plupart des filles ont des quads à une ou deux places. Personnellement, j’ai un côte à côte quatre places, ce qui me permet de faire monter des amies lors de nos randonnées. Nous sommes prudentes. Nous ne sommes surtout pas délinquantes, en allant jouer dans la boue ou autre chose du genre. Notre but est de faire de belles randonnées et d’éviter d’avoir des mésaventures désagréables. »

Le phénomène du quad au féminin est bien réel. Il y a d’autres groupes du genre au Québec.

Cette saison, ces chevalières du quad vont créer une rencontre spéciale dans la montagne, pour souligner le 100e anniversaire du village. Elles attendent plus de 150 quads.

RETOUR DU FESTIVAL DE MATAPÉDIA

Après deux ans d’absence, le Festival quad Matapédia sera de retour en 2022.

« Nous allons enfin pouvoir fêter le 20e anniversaire du club, d’expliquer le président du Club VTT Matapédia, M. André Blouin. Les 2, 3 et 4 septembre prochains, nous allons faire découvrir aux quadistes de partout les beautés des parcours de notre région. Nous organisons des randonnées guidées afin que les gens découvrent pleinement les attraits de chez nous. La longueur des randonnées varie et au total, dans une journée, un quadiste peut faire 150 kilomètres. Comme les places sont limitées, surtout pour le logement, nous invitons les gens à se rendre sur notre site internet www.clubvttmataoedia.com pour s’inscrire à l’avance. »