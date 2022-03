Rimouski: aucun répis pour les déneigeurs

Les accumulations de neige à répétition à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, donnent du travail aux équipes de déneigement qui sont très sollicitées après que la région ait reçu plus d’un mètre de neige en deux semaines.

«Ça sollicite les équipes autant de jour que de nuit. On a même prolongé les heures de travail avec des heures supplémentaires pour chaque quart de travail. On a plus ou moins, jusqu’à maintenant, de jour comme de nuit, une centaine de personnes qui travaillent sur les effectifs [en plus de nos] partenaires privés pour les stationnements», a expliqué Éric Dionne, coordonnateur des opérations aux Travaux publics à la Ville de Rimouski.

Avec les précipitations des dernières heures, les équipes sont déployées sur le terrain afin d’assurer le maintien des bonnes conditions routières. Les vents causent des lames de neige par endroit.

Les opérations pour souffler la neige vont reprendre mercredi.

La collaboration des citoyens est aussi demandée pour faciliter les opérations étant données les fortes accumulations reçues.

«La neige qui est sur la propriété au-delà de la bordure du trottoir, qu’elle demeure le plus possible sur leur propriété. La partie qui est le cordon de neige, où on vient gratter devant votre propriété, naturellement, cette partie de neige là, vous pouvez la disposer en bordure ou encore sur votre terrain si le déneigeur est habilité à le faire. Mais c’est le volume de neige dans la cour que l’on ne veut pas recevoir en bordure de rue», a ajouté M. Dionne.

