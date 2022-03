Russie: Washington estime que le gazoduc Nord Stream 2 est « mort »

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l'invasion russe de l'Ukraine, est « mort » et ne pourra pas être « ressuscité », a déclaré mardi une responsable américaine.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 13e jour de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Russie: la vente des devises étrangères suspendue jusqu'au 9 septembre

« Je pense que Nord Stream 2 est maintenant mort », « c'est un gros morceau de métal au fond de la mer, et je ne pense pas qu'il puisse être ressuscité », a dit la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire.

« Je pense que le gazoduc ne reviendra jamais », a-t-elle insisté face à un sénateur républicain qui réclamait de rendre permanentes les sanctions américaines.

Les États-Unis étaient opposés de longue date à ce gazoduc cher à l'Allemagne et à la Russie, estimant qu'il renforçait la capacité de Moscou d'utiliser l'approvisionnement énergétique à l'Europe comme une « arme » géopolitique. Mais face à l'état d'avancement du projet, quasiment terminé, et pour éviter de se fâcher durablement avec Berlin, le président américain Joe Biden a renoncé en 2021 à sanctionner ses opérateurs principaux.

Immédiatement après l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, l'Allemagne a toutefois annoncé la suspension de Nord Stream 2, qui n'était pas encore entré en fonction, en coordination avec les États-Unis qui ont dégainé leurs propres sanctions.

Depuis, l'opérateur du gazoduc germano-russe, basé en Suisse, a déposé le bilan et ses 106 employés ont été licenciés.