Six ostrogoths mis à l'amende par Transports Canada

Deux mois après le controversé vol des influenceurs perturbateurs sur les ailes de Sunwing, Transports Canada a décidé de sévir contre six passagers qui n’étaient pas pleinement vaccinés. Ces «ostrogoths en vacances» ont reçu des amendes qui pourraient s’élever à 5000 $.

Dans un communiqué de Transports Canada obtenu par TVA Nouvelles, le ministère dévoile les premiers résultats concrets de son enquête en cours depuis le 4 janvier sur ces passagers qui ont fait parler d’eux à travers la planète pour avoir enfreint des règles de l’aviation durant un gros party qui a dérapé à bord d’un vol pour Cancún.

À la suite d’allégations au sujet de comportements inacceptables rapportées à Transports Canada concernant un vol de Montréal vers Cancún le 30 décembre 2021, le ministère a rapidement ouvert une enquête.

Dans différentes vidéos sur les réseaux sociaux, on a vu des passagers qui fument la cigarette électronique en cabine, d’autres qui boivent leur bouteille d’alcool personnelle et certains qui dansent debout sans masque.

«Le ministre des Transports, Omar Alghabra, annonce aujourd’hui que Transports Canada a donné une série d’amendes à des passagers qui n’étaient pas pleinement vaccinés au moment de prendre leur vol. À ce jour, ces amendes, pouvant atteindre un maximum de 5000 $, ont été données à six passagers», peut-on lire dans le communiqué.

Transports Canada n’explique cependant pas comment et par quels moyens les six passagers ont pu monter à bord de l’avion. Étaient-ils en possession de faux passeports vaccinaux le 30 décembre dernier? Le communiqué ne dévoile pas cette information.

L’enquête est toujours en cours, et il est à prévoir que d’autres sanctions seront émises dans les prochains jours et semaines.

«Certains des comportements rapportés en lien avec le vol du 30 décembre 2021 sont inacceptables et ne seront pas tolérés. C’est pourquoi Transports Canada a pris action immédiatement. Les règles d’aviation doivent être respectées par tous, pour la sécurité de tous. Transports Canada continuera de mener son enquête et d’émettre toutes les sanctions nécessaires.»

«Depuis un mois, Transports Canada mène son enquête pour déterminer si des infractions ou des contraventions à la Loi sur l’aéronautique, aux règlements, et exigences en matière de sécurité et de sûreté aériennes ont été commises lors de ce vol, et en cas non-conformité, s’assurera de prendre toutes les mesures correctives nécessaires. Plus précisément, le ministère examine et veille au respect de l’Arrêté d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, du Règlement de l’aviation canadien et de la Loi sur l’aéronautique», fait savoir par communiqué le ministre des Transports, Omar Alghabra.