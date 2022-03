«Tu viens d'où?»: la quête de Nicolas Ouellet

Dans la nouvelle série qu’il anime, Nicolas Ouellet tente de répondre à la fameuse question «Tu viens d’où?».

En tant que personne afrodescendante, adoptée, ayant grandi à Québec dans une famille blanche, cette question en est une à choix multiples, bien qu’en général elle soit adaptée en fonction de son interlocuteur.trice.

Au fil des six épisodes de la docu-série, alors qu’il essaie de valider ses origines sénégalaises grâce à un test d’ADN, l’animateur nous invite dans sa quête identitaire qui en est à un moment décisif.

En chemin, Nicolas Ouellet revisitera des moments avec sa famille et ira à la rencontre de personnes afrodescendantes inspirantes, lucides et lumineuses, comme Corneille, Sophie Fouron, Gabriella Kinté, Tatiana Lerebours, Pierre-Yves Lord, Isabelle Racicot, Bruny Surin et Lilian Thuram.

«Tu viens d’où ?» sera mis en ligne le jeudi 17 mars dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

