Ukraine : la Pologne «prête» à remettre ses avions de chasse Mig-29 aux États-Unis

La Pologne s’est dite prête mardi soir à «remettre sans délai et gratuitement» tous ses avions Mig-29 à la disposition des États-Unis, qui cherchent à fournir des avions de chasse à l’Ukraine.

«Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne, NDLR) et de les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis», a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère précise que cette déclaration est faite «suite à une déclaration du secrétaire d’État des États-Unis concernant la remise d’avions à l’Ukraine».

Les Mig-29, de conception soviétique, pourraient être pilotés par des pilotes ukrainiens.

«En même temps, la Pologne demande aux États-Unis de lui fournir des avions d’occasion ayant les mêmes capacités opérationnelles. La Pologne est prête à fixer immédiatement les conditions de l’acquisition de ces machines», poursuit le communiqué.

Le gouvernement polonais invite également les autres États membres de l’OTAN — propriétaires d’appareils Mig-29 — à suivre son exemple.

Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré, lors d’une visite en Moldavie, que les États-Unis «travaillaient activement» sur un accord avec la Pologne pour l’envoi d’avions de chasse à l’Ukraine afin de combattre l’invasion russe.