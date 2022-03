Ukraine: le seuil des deux millions de réfugiés franchi «aujourd'hui ou demain», selon l'ONU

Le cap des deux millions de réfugiés provoqués par l'offensive militaire russe en Ukraine devrait être franchi «aujourd'hui» ou «demain», a estimé mardi le Haut-Commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi.

«Je pense que nous allons passer la barre des deux millions aujourd'hui ou peut-être, au plus tard, demain» mercredi, a déclaré M. Grandi lors d'une conférence de presse à Oslo. «Ça n'arrête donc pas.»

Lundi, plus de 1,7 million de réfugiés ukrainiens avaient déjà été dénombrés, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR).

Le responsable onusien a tenu ces propos après avoir effectué une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois pays frontaliers de l'Ukraine, où la Russie a lancé une offensive militaire le 24 février.

Il a salué l'accueil «exemplaire» fourni par ces trois pays.

«Pour l'instant, je pense qu'ils arrivent à gérer (...) la répartition naturelle spontanée» de ces réfugiés qui, a-t-il souligné, sont pour l'instant ceux qui ont «quelques ressources»: «bon nombre arrivent en voiture et, surtout, ils ont des connexions, ils peuvent aller où ils ont de la famille, des amis, une communauté».

«Il est possible que si la guerre continue (...), nous commencerons à voir des gens sans ressources ni connexions et ce sera un problème plus difficile à gérer pour les pays européens, il y aura besoin de plus de solidarité par tout le monde en Europe et au-delà» pour leur accueil, a-t-il souligné.

Les guerres des Balkans, en Bosnie et au Kosovo, dans les années 1990 avaient aussi provoqué d'énormes flux de réfugiés, «peut-être deux ou trois millions, mais sur une période de huit ans», a par ailleurs relevé M. Grandi. «Là, c'est huit jours.»

«D'autres régions du monde ont vu cela, mais en Europe, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale», a-t-il affirmé.

Après plusieurs tentatives sans lendemain, la Russie a promis d'ouvrir mardi matin des couloirs humanitaires pour permettre à des milliers de civils de fuir les principales villes ukrainiennes, sous le feu de l'artillerie russe depuis près de deux semaines.