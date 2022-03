À l’occasion des 10 ans du Printemps érable, le collectif Debout pour l’école! propose le livre Une autre école est possible et nécessaire. Plus de cent personnes – spécialistes universitaires et gens de terrain – s’y sont investies avec talent, courage et détermination pendant près de deux ans.

Ce livre vise à informer la population des problèmes majeurs du système éducatif québécois, mais aussi à les expliquer. Surtout, il propose des pistes de solution et un cadre de référence pour penser l’école dont le Québec a un urgent besoin. Il veut inspirer et mobiliser les décideurs de tous les niveaux politiques et administratifs, les personnels scolaires, les parents, les médias et l’opinion publique, car une autre école est non seulement nécessaire, mais possible.

Comme l’a écrit le sociologue Guy Rocher dans la préface: «Voici un imposant ouvrage collectif qui inquiète et fait rêver. Il inquiète par tout ce qu’il dit de vrai et de vécu, par tout ce qu’il dénonce; il fait rêver par ce qu’il permet d’espérer [...] S’il est vrai qu’il n’y a pas de système d’éducation idéal, il est cependant essentiel qu’un système d’éducation ait un idéal, qui est en réalité celui de la justice sociale. Cet idéal, il faut sans cesse l’entretenir, l’enrichir, le renouveler, dans un esprit à la fois critique et dynamique, il est celui de cet ouvrage.»

Ce livre est destiné à celles et ceux qui ont à cœur une éducation de qualité pour tous: personnels scolaires, parents et grands-parents, spécialistes de l’éducation et leurs étudiantes et étudiants.

À titre de membre du comité éditorial, je suis très heureux et surtout très fier de l’aboutissement de l’ensemble de nos efforts. Merci à tous les auteur.es. Merci à mes collègues du comité éditorial (en particulier à Mme Suzanne-G. Chartrand, qui m’a donné la possibilité de me joindre à l’équipe).

En espérant que ce livre soit le signe annonciateur de la mise en place d’une réflexion citoyenne sérieuse et progressiste sur l’état et l’avenir de l’éducation au Québec.

Debout pour l’école!

Une autre école est possible et nécessaire

En librairie le 14 mars 2022