BONSAINT, Réal



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus le 2 mars 2022, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé M. Réal Bonsaint époux de dame Thérèse Pouliot. Il demeurait à Ste- Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles de 10h30 à 13h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Sonia, Sylvie (Donald Labbé), Carole (Dany Shink), Christine (Stéphane Bouillé); ses petits-enfants: Vanessa (Charles) et Elisabeth Deblois (Guillaume) et leur père Claude Deblois; Amélie (Anthony), Noémie (Jonathan) et Mélina Labbé, Alexis Shink (Ann-Sophie), Olivia et Nicolas Bouillé; ses arrière-petits-enfants: Brittany, Lyam, Éléonore, Hugo. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Louis (Cécile Deblois), Denise (Joseph Deblois), Estelle (feu Ghislain Drouin), Alberte (Florent Pouliot), Micheline, Diane (Guy Vermette), feu Aurèle (Bernadette Drouin, feu Jean-Guy Drouin), feu Jean-Hugues (Evelyne Deblois, Robert L'Heureux). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot: Ferdinand (Georgette Giguère), Florent (Alberte Bonsaint), Michelle (feu Claude Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Hermel, Pierrette (Gérard Simard), Georgette, Yvette (Raymond Deblois), de la famille Pouliot: Myrtha (Jean-Claude Therrien), Jean-Claude, Dolorès (Pierre Morency). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7, 1(877) 990-7171, www.rubanrose.org/dons ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, 1(888) 473-4636, www.coeuretavc.ca