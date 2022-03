SIMARD, Sylvie Ferland



À l'Hôpital de Saint-François-d 'Assise, le 25 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Sylvie Ferland épouse de M. Grégoire Simard. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50,L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Grégoire ; ses enfants ; Julien Simard, Marie-Ève Simard, Annick Simard (Guy Ouellette) : ses petits-enfants ; Léonard et Charles : ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs ; Chantale (Jacques Bédard), Richard (Carole Beaumont) et André (Carole Pouliot): ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard ; Sylvie (Sandra Vincent), Gaétan (Sandra Chaput), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement est adressé spécialement au personnel soignant de l'hôpital Laval et de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur support et les bons soins prodigués.