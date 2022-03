DUPONT, Jacques Robert



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 19 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jacques Robert Dupont, époux de madame Germaine d'Amour, fils de feu madame Marie-Louise Mathieu et de feu monsieur Wilfrid Dupont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 10 mars 2022, de 18h à 20h,, de 9h30 à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Germaine d'Amour; ses enfants: Jacques B. Dupont (Cynthia Savard) et Annie Dupont (Simon Bontjer); ses petits-enfants: Zachary Dupont, Nicolas Dupont, Mary-Lynn B. Dupont, Sarah-Jane Dupont (Christian Roux), Gabrielle-Anne Dupont (Hamza Hentati); ses arrière-petits-enfants : Léonie et Laurent Roux; ses frères et sœurs Jean-Louis Dupont (Thérèse Lévesque) et Pierre Dupont; ses beaux-frères et belles-soeurs: Laurette d'Amour (feu Philippe Caissy), Françoise d'Amour (feu Armand Paulus), Gérard d'Amour (Micheline Lacroix), Anne d'Amour; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, en particulier son grand ami monsieur Armand Groulx.