Cet hôtel iconique de Toronto a de nouvelles chambres (et elles valent le road trip en Ontario)

Connaissez-vous The Drake Hotel? Il n’a rien à voir avec le rappeur Drake, mais, à Toronto, cet hôtel boutique est un incontournable quand vient le temps de parler d’art, de party, de culture underground et de terrasse branchée.

En décembre 2021, à temps pour ses 18 ans, le Drake Hotel a ouvert 32 nouvelles chambres au design rétro cool, qui, franchement, valent à elles seules le road trip jusqu’à Toronto.

The Drake Hotel

Ces unités se trouvent dans une aile flambant neuve de 5 étages appelée «Modern Wing». Vous y trouverez un nouveau lobby rempli d’éléments mid-century modern, avec un foyer et un bar photogénique où siroter un (délicieux) cocktail.

The Drake Hotel

Sarah Bergeron-Ouellet

Sarah Bergeron-Ouellet

Lumineuses, différentes à chaque étage, les chambres ont toutes une petite touche Mad Men, avec des papiers peints hypnotisants, des motifs terrazzo dans les salles de bain et des couvertures et tapis colorés dessinés sur mesure.

Au dernier étage, une suite luxueuse, avec son propre bar et sa propre terrasse, est aussi proposée (à ceux qui en ont un compte de banque bien garni).

Bien sûr, puisque c’est l’essence même du Drake Hotel, l’art contemporain est partout dans cette nouvelle aile: dans les ascenseurs, au-dessus des lits, d’un bout à l’autre du lobby. Il y en a même une dans les escaliers de secours.

Choisie par l’équipe de commissaires d’art de l’établissement, la collection est composée de 75 % d'œuvres d’artistes canadiens et son but est de provoquer la réflexion et la conversation. Vous trouverez d'ailleurs des descriptions de chaque création, comme dans une galerie.

The Drake Hotel

Resto, culture et nightlife

Pour la petite histoire, le Drake Hotel a vu le jour en 2004, dans un édifice des années 1890 ayant été tour à tour un hôtel pour les voyageurs du Canadian Pacific, un squat, un bar punk et un lieu de «rave».

Il a pignon sur Queen Street West, une rue à découvrir pour ses galeries, ses boutiques indépendantes, ses graffitis, son Trinity Park et ses cafés.

Avant son agrandissement, le Drake Hotel comptait 19 chambres (au décor vintage et éclectique), mais il était surtout reconnu pour son restaurant (un must!), sa terrasse sur le toit (le Sky Yard) et son bar, le Drake Underground, où des artistes comme Billie Eilish, Leon Bridges, Beck, M.I.A et Peaches ont donné leur tout premier spectacle.

Sarah Bergeron-Ouellet

Le Drake Hotel abrite aussi un petit café donnant directement sur la rue Queen West.

Aujourd’hui, il offre un total de 51 chambres grâce à sa nouvelle aile raffinée et funky, mais ce qui a fait sa renommée est toujours bien présent.

Vous pouvez donc y dormir, mais aussi simplement décider de profiter de sa vue nocturne ou de son restaurant. Ils valent eux aussi le déplacement!

The Drake Hotel