Chemin des Quatre-Bourgeois: pré-travaux majeurs pour le tramway dès la semaine prochaine

Contrairement à ses habitudes, la Ville de Québec n’attendra pas le printemps pour intensifier ses pré-travaux, dès la semaine prochaine, en vue de construire le tramway. Le but visé est de s’assurer de respecter les échéanciers et d’obtenir un maximum de soumissionnaires.

C’est ce qu’on a pu apprendre lors d’une séance d’information organisée mercredi après-midi et destinée aux commerçants du secteur du chemin des Quatre-Bourgeois. Mercredi soir, une autre séance visera les résidents de ce secteur de Sainte-Foy.

Dès la semaine prochaine, il faut s’attendre à d’importants travaux, en deux phases, qui vont perturber la circulation dans ce coin durant toute l’année 2022. Cela dit, l’accès aux résidences et aux commerces sera garanti en tout temps et les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) continueront de circuler. La municipalité promet également que l’accès aux commerces demeurera possible même si certaines entrées de stationnements pourraient être bloquées de façon ponctuelle.

L’essentiel des travaux de l’année 2022 concernera le déplacement des RTU (réseaux techniques urbains), puisqu’aucun câble souterrain ne doit passer sous les rames du tramway.

Deux phases de travaux vont donc s’échelonnera en 2022 sur le chemin des Quatre-Bourgeois et dans certaines rues perpendiculaires, entre le boulevard Pie-XII et la rue Bar-le-Duc. Il faut ensuite s’attendre à un autre chantier du ministère des Transports en 2023 dans le secteur de l’autoroute Henri-IV (voir image jointe).

Pas de compensations

Contrairement aux commerçants de l’Avenue Maguire et de la route de l’Église, leurs homologues du chemin de Quatre-Bourgeois n’ont pas accès au programme de compensation municipal actuel, car les critères de ce programme ne s’appliquent pas à eux.

Un autre programme de compensation pourrait toutefois être annoncé dans les prochains mois, a-t-on laissé entendre.

