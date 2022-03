D’autres villas et yachts saisis

Pas facile, la vie des oligarques russes. Après l’Allemagne et la France, l’Italie a saisi dans les derniers jours deux yachts et quatre résidences cossues qui montrent tout le luxe dans lequel vivent ces proches du président Vladimir Poutine. De quoi embêter ces élus, gens d’affaires et personnalités médiatiques soupçonnés de s’être grandement enrichis grâce à leurs liens avec le Kremlin.

Des bateaux à 160 millions $

Photo AFP

L’Italie a saisi deux luxueux yachts se trouvant à San Remo et Imperia, près de la frontière avec la France. Le Lena, estimé à 70 M$, appartient à un ami de longue de date de Vladimir Poutine, Gennady Timchenko. Ce dernier a fait fortune dans l’exportation de pétrole et est fondateur du Groupe Volga, une firme d’investissement.

Photo AFP

Le Lady M, ce super-yacht de 213 pieds d’une valeur de 90 M$, appartient au milliardaire Alexey Mordashov, actionnaire et président de la plus grande firme minière et sidérurgique de Russie, Severstal. Mordashov pourra toutefois se reposer sur son autre yacht, le Nord, qui fait plus du double de longueur (466 pieds). Le Nord se trouve aux îles Seychelles, dans l’océan Indien.

Des résidences à faire rêver

Membre de la Douma d’État qui a soutenu les actions russes envers l’Ukraine, Oleg Savchenko a vu sa villa de Toscane bloquée par l’État italien. La Villa Lazzareschi, datant du 17e siècle, possède de jolis jardins, une piscine et un grand parc composé d’oliviers, de chênes, de camélias et de magnolias.

Photo tirée du site web de la Villa Lazzareschi

L’animateur vedette de télévision Vladimir Soloviev, connu pour être proche du président Poutine, s’est fait saisir deux villas à Como, dans le nord de l’Italie. L’une d’elles est située sur la rive du prestigieux lac du même nom. Les deux propriétés ont une valeur combinée de 11,3 M$ selon les autorités.

Capture d’écran tirée de la chaîne Youtube de Alexei Navalny

Après avoir vu son yacht de 1 milliard $ confisqué par les Allemands, Alisher Usmanov a également perdu la pleine jouissance d’une villa de 24 M$ à Arzachena, en Sardaigne. Un article du média La Nuova Sardegna datant de 2018 mentionne que le milliardaire russe est le troisième citoyen honoraire d’Arzachena, suivant le Prince Karim Aga Kahn et le chanteur Peter Gabriel.