De retour en salle

Prise deux pour Au revoir le bonheur... Trois mois après sa sortie initiale interrompue brusquement par la fermeture des salles en décembre dernier, la nouvelle comédie de Ken Scott aura une nouvelle chance de séduire le public québécois en reprenant l’affiche vendredi sur 78 écrans à travers la province.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Ken Scott a joué de malchance avec le timing de la sortie d’Au revoir le bonheur, le 17 décembre dernier. À peine trois jours plus tard, le gouvernement Legault a ordonné la fermeture des cinémas pour contrer la montée du variant Omicron. Les copies du film ont donc été rangées sur les tablettes pendant près de trois mois.

« Cette fermeture est arrivée très rapidement », a rappelé le cinéaste en entrevue au Journal mercredi.

« On ne s’y attendait pas du tout. Les jours précédant la sortie, on a organisé des avant-premières dans plusieurs villes à travers la province et les gens étaient vraiment très heureux de venir voir le film. Il y avait un intérêt pour le film, mais je dirais qu’il y en avait aussi à retourner au cinéma. On sentait que les gens renouaient avec le plaisir de se retrouver tous ensemble dans une salle de cinéma. »

Cette nouvelle fermeture des salles a eu l’effet d’un coup de massue pour l’équipe du film. Mais malgré la déception, Ken Scott n’a pas voulu s’apitoyer sur son sort.

« On vit dans des temps compliqués pour tout le monde. C’est pour ça que je n’ai pas envie de me plaindre. Les deux dernières années ont été très difficiles pour beaucoup de gens. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle on a voulu faire un feel good movie. Je crois qu’Au revoir le bonheur est un film qui fait du bien et qui tombe pile avec ce que les gens pourraient avoir envie de voir en ce moment au cinéma. »

Vendu en France

Au revoir le bonheur raconte l’histoire de quatre frères qui se rendent dans leur maison familiale des Îles-de-la-Madeleine afin de rendre un dernier hommage à leur père, récemment décédé. Les quatre acteurs principaux du film, Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, Louis Morissette et François Arnaud, ont reçu le prix d’interprétation masculine du Festival de l’Alpe d’Huez, en France, en janvier dernier.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ken Scott a aussi appris récemment qu’Au revoir le bonheur avait déniché des distributeurs en France, en Espagne et au Portugal. Le cinéaste québécois se réjouit particulièrement d’avoir l’occasion de lancer son nouveau film en France, où il a obtenu du succès dans le passé avec Starbuck et La grande séduction (qu’il a scénarisé).

« Ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est que le film a été acheté en France par Apollo, une très belle boîte de distribution qui prévoit orchestrer une belle sortie en salle. François Clerc, le président d’Apollo, travaillait chez Gaumont à l’époque de la sortie française de La grande séduction. Je suis très content de pouvoir retravailler avec lui. »

Au revoir le bonheur reprend l’affiche vendredi.