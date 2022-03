Déneigement: les plaintes ont fondu comme neige au soleil en janvier et février

Les plaintes de déneigement ont fondu en janvier et février, après avoir atteint un sommet en décembre, à la Ville de Québec.

Le Journal a obtenu les chiffres des signalements concernant le déneigement à la Ville de Québec. Ceux-ci ont connu une forte baisse par rapport à ceux du dernier mois de 2021.

En effet, 113 plaintes ont été reçues en janvier et 600 en février. Pour le premier mois de l’année, ce chiffre se situe en deçà de la moyenne des cinq dernières années, qui est de 491. En revanche, le mois de février, plus neigeux, a irrité davantage les citoyens, qui ont été plus nombreux qu’à l’habitude à se plaindre de l’état des rues, alors que la moyenne est de 440.

Moins qu’en décembre

C’est tout de même une diminution marquée par rapport à décembre dernier. En effet, 1926 signalements avaient été enregistrés en un mois, soit plus du quadruple de la moyenne de 411 pour les mois de décembre des cinq années précédentes.

Mais la situation était particulière. L’administration de Bruno Marchand, nouvellement arrivée au pouvoir, avait lancé une opération « expérimentale » qui consistait à intervenir « en prévention » et « en temps réel » sur le déneigement. Elle avait alors demandé aux citoyens de garder l’œil ouvert et de signaler tout problème dans leur rue et leur quartier.

Le service 311 avait même été ouvert « exceptionnellement » durant la fin de semaine du 11 et 12 décembre, afin de recevoir les signalements. La Ville s’était dite satisfaite de la réponse de la population et le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, avait vu ce bond des plaintes comme une occasion de s’améliorer.

Selon les précipitations

Les signalements pour le déneigement à Québec varient selon la sévérité des conditions hivernales que subit la région, explique le porte-parole de la Ville David O’Brien. Plus il y a d’épisodes de neige, de verglas ou de pluie, en hiver, plus les plaintes sont nombreuses.

« Bon an mal an, les requêtes des citoyens concernant le déneigement sont proportionnelles aux conditions climatiques de l’hiver, et varient à la hausse ou à la baisse, dit-il. Par exemple, si l’hiver a été très neigeux ou marqué par de nombreux épisodes de cocktail météo, il générera plus d’opérations déneigement, et le nombre de requêtes suivra à la hausse. À l’inverse, lors d’un hiver peu neigeux ou pluvieux, les requêtes sont à la baisse. »

Récemment, le maire Bruno Marchand avait invité les citoyens à la « patience », lors des épisodes de cocktails météo, tout en affirmant qu’il n’y a pas de « recette miracle » quant aux opérations de déneigement.

« Ça n’empêche pas qu’on apprenne et qu’on essaye des choses, avait-il affirmé en février. On ne prend pas les gens en cobayes, mais il y a une réelle volonté de voir ce qu’on a fait et de voir comment on peut améliorer le tout. »