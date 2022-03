Des PME ont toujours du mal à se relever de la pandémie

Les PME souffrent toujours des répercussions de la pandémie de COVID-19, à tel point que plusieurs envisagent de fermer pour éviter encore plus de pertes.

Près de 14 % de ces entreprises ont l’intention de déclarer faillite ou de réduire leurs activités, selon le Tableau de suivi de la santé des PME de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Même si plusieurs restrictions sont levées partout au pays, de trop nombreuses PME sont encore dans une situation très précaire en raison des pertes financières qu’elles ont subies», a déclaré mercredi par communiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Deux tiers des PME ont également avancé qu’elles avaient accumulé des dettes, avec une moyenne de 158 000 $ par entreprise. Le niveau d’endettement est toutefois nettement supérieur dans certains secteurs.

«Les PME des secteurs de l’hébergement/restauration et des arts et des loisirs sont les plus touchées. Un quart d’entre elles pourraient être contraintes de fermer leurs portes en raison des répercussions économiques de la pandémie», a mentionné M. Guénette.

La FCEI a donc réclamé au gouvernement de geler la hausse prochaine de la taxe sur le carbone et de réduire les coûts d’énergie pour les PME, ainsi que de prolonger le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada pendant six mois.

«Les PME continueront de subir les répercussions de la pandémie pendant des mois, voire des années. Si les coûts d’exploitation et les taxes ne cessent pas d’augmenter, c’est la survie même de nombreuses PME qui est en péril», a averti M. Guénette.

