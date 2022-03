Deux Olivier pour Martin Matte

À une dizaine de jours du gala télévisé, les six premiers récipiendaires des Olivier ont été dévoilés mercredi lors du Gala de l’industrie. Animé par Mélanie Couture, l’événement se tenait à la Société des arts technologiques (SAT), à Montréal.

Martin Matte et François Avard ont vu leur série Les Beaux Malaises 2.0 recevoir la statuette pour « Texte de l’année : série télé ou web humoristique ».

Martin Matte a aussi reçu l’Olivier Merci pour tout, qui est remis à une personnalité pour son dévouement et son engagement à une cause humanitaire ou sociale. L’humoriste s’occupe de la Fondation Martin-Matte depuis 2007, qui aide des enfants et adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique.

La catégorie « Texte de l’année : capsule ou sketch télé/web humoristique » a couronné Arnaud Soly et Julien Corriveau, pour le sketch Cowboys et Indiens de l’émission Club Soly.

La Corporation du Théâtre l’Étoile, à Brossard, a de son côté été nommée Diffuseur de spectacles de l’année. L’Olivier de la Maison de gérance de l’année est allé à l’Agence Feedback, qui s’occupe notamment de Mathieu Dufour et Pascal Morrissette.

Le Groupe Phaneuf, derrière les carrières de Louis-José Houde, François Bellefeuille et Sam Breton, a été sacré Producteur de spectacles de l’année.