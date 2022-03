Deux restaurants maintenant fermés à Coaticook

Plusieurs restaurants qui ont durement été touchés par les deux années de pandémie ont été contraints de mettre la clé sous la porte. C’est notamment le cas de deux restaurants voisins bien connus à Coaticook, en Estrie.

Dans une petite ville comme Coaticook, un énorme vide est créé quand deux restaurants ferment coup sur coup, comme cela a été le cas la dernière fin de semaine.

Le Café Central a ainsi fermé ses portes samedi, suivi dimanche de l’Eggspress du Verger.

Les propriétaires des 17 dernières années du Café Central n’étaient plus capables de maintenir le rythme effréné du restaurant ouvert depuis 1962. Les deux ans de pandémie et la pénurie de travailleurs ont été la goutte qui a fait déborder le vase.

Maryse et Nil Cournoyer ont aussi pris la décision de fermer et de mettre en vente leurs deux restaurants, la maison du Verge à Compton et l’Eggspress de Coaticook, un restaurant ouvert pour les déjeuners et dîners.

Après 34 ans en affaires, c’est l’absence de relève qui a motivé leur décision.

Le Château Acropole et le restaurant La Place deviennent alors les deux plus anciens restaurants de Coaticook.

Pour plusieurs citoyens, ces récentes fermetures viennent bousculer leurs habitudes.

Comme ailleurs au Québec, des propriétaires ont tout simplement décidé de réduire leurs heures d’ouverture ou encore de fermer certaines journées de la semaine pour demeurer ouverts malgré la pénurie de main-d’œuvre.

À VOIR AUSSI