Evans et Byron de retour contre les Canucks

L’attaquant franco-ontarien Paul Byron sera de retour dans l’uniforme du Canadien de Montréal après avoir raté les quatre dernières rencontres en raison d’une blessure.

Byron n’a disputé que neuf parties en 2021-2022, après avoir manqué les 43 premiers affrontements de la campagne.

«C’était frustrant, c’est sûr, a-t-il indiqué après l’entraînement optionnel de mercredi. Je veux être à 100% en santé et être à mon mieux.»

Jake Evans sera aussi de retour dans la formation, lui qui s’est absenté lors du dernier match. Michael Pezzetta et Mathieu Perreault sauteront quant à eux leur tour.

Avec les retours imminents de Christian Dvorak et Jonathan Drouin dans la formation, l’entraîneur-chef Martin St-Louis pourrait avoir d’autres décisions déchirantes à prendre dès la semaine prochaine.

«Je vais passer le pont rendu là, a-t-il imagé. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver d’ici-là. De un, tu as la date limite des échanges. De deux, tu peux avoir d’autres gars qui se blessent. Je ne m’arrête pas là-dessus parce que les choses changent de jour en jour.»

Le Tricolore croisera le fer avec les Canucks de Vancouver au Rogers Arena mercerdi soir. Il tentera de remporter un huitième match à ses neuf dernières occasions.

«L’équipe joue très bien maintenant, a enchaîné Byron. On a une équipe qui est plus agressive sur la glace. C’est le “fun” quand tu as de la confiance.»

Les Canucks seront un adversaire coriace, eux qui sont en pleine course pour une place en séries éliminatoires et qui ont triomphé à leurs deux derniers matchs.

«C’est sûr qu’à date, on a un très bon voyage, a constaté St-Louis. Le match le plus difficile, c’est le dernier du voyage. Il faudra qu’on soit à notre meilleur.»

«De terminer le voyage avec une victoire, ce serait très bien pour l’équipe, a conclu Byron. Nous apprécions comment nous jouons actuellement. Nous avons du plaisir à nouveau.»

