Fini les masques en Ontario dès le 21 mars

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans la majorité des lieux publics de l’Ontario dès le 21 mars.

«Grâce à l’amélioration continue des tendances, l’Ontario retirera l’obligation de porter un masque dans la plupart des milieux le 21 mars, à l’exception de certains endroits comme les transports en commun, les établissements de soins de santé, les foyers de soins de longue durée et les établissements de soins collectifs», a confirmé mercredi le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore.

Ce faisant, l’Ontario emboite le pas à d’autres provinces qui ont déjà franchi cette étape, dont l’Alberta le 1er mars. Pour leur part, les Québécois pourraient avoir à attendre jusqu’à la mi-avril – au plus tard – pour remiser leurs couvre-visages, avait indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Un peu comme au Québec où le gouvernement a pris un pas de recul dans les annonces en lien avec la COVID-19, l’annonce de la fin du port du masque a été faite par la santé publique ontarienne et non pas par le premier ministre Doug Ford.

L’Ontario juge avoir maintenant les moyens de faire face aux conséquences du retrait du masque.

«Nous devons également nous attendre à ce que les indicateurs, tels que les cas et les hospitalisations, augmentent légèrement à mesure que les Ontariennes et les Ontariens interagissent de plus en plus. Toutefois, grâce à nos taux de vaccination élevés et à notre immunité naturelle, ainsi qu’à l’arrivée des antiviraux, l’Ontario dispose des outils nécessaires pour gérer les répercussions du virus», a fait valoir le Dr Moore.

Malgré tout, les Ontariens seraient gagnants à rester à la maison s’ils sont malades et à aller chercher leur troisième dose, s’ils ne l’ont pas encore fait, a rappelé le médecin.

