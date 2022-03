Fuite de gaz dans Saint-Roch: la rue Dorchester à éviter pour l’avant-midi

Du trafic est à prévoir sur la rue Dorchester, dans Saint-Roch, alors qu’une fuite de gaz force la Ville à effectuer des travaux de réparation qui dureront «au moins» pour l’avant-midi, mercredi.

C’est l’accrochage d’une chenillette, une déneigeuse de trottoir, avec l’entrée de gaz d’un bâtiment situé au 380 rue Dorchester qui est en cause.

L’incident s’est produit vers 3h du matin, mais personne n’a été affecté par l’incident. C’est le conducteur de ladite chenillette qui a contacté les autorités.

#INTERVENTION | Fuite de gaz | 380 Dorchester | La fuite a été colmatée. Cependant des travaux s'imposent dans le secteur. Une voie de circulation sur Dorchester sud restera fermée à la circulation à partir de la rue de la Salle. Secteur à éviter pour les automobilistes. pic.twitter.com/EUBPI20Iq5 — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) March 9, 2022

Bien que la fuite de gaz soit désormais colmatée, des travaux seront nécessaires pour réparer le tuyau.

«On va devoir creuser et les travaux s’étireront au moins pour l’avant-midi», explique Sandra Dion, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

On demande aux automobilistes d’éviter le secteur le plus possible puisqu’il n’y aura qu’une voie de disponible en direction sud, entre la rue de la Salle et le boulevard Charest Est.

On s’attend donc à une congestion importante sur l’artère pour une bonne partie de la journée.

