Guerre en Ukraine: le temps jouera-t-il contre Poutine?

La guerre en Ukraine a commencé officiellement il y a deux semaines et ce conflit qui s’éternise joue à la fois pour les troupes de Zelensky et pour celles du président Poutine, selon un major-général à la retraite.

«On se retrouve avec une guerre d’usure qui pourrait faire pencher la balance du côté ukrainien, mais il faut rester réaliste et se rendre compte que les Russes ont beaucoup de profondeur», observe Richard Blanchette.

Au départ, Vladimir Poutine aurait pensé que son armée parviendrait facilement à contrôler les principales villes de l’Ukraine.

«Il y aurait des documents qui auraient été retrouvés, mais je n’ai pas de preuve de cela, que le président Poutine s’attendait à trois ou quatre jours de manœuvre», dit l’ancien major-général.

L’Ukraine est un grand pays

L’Ukraine est le plus grand pays d’Europe, si on exclut la partie à l’ouest de la Russie, et un tel territoire est extrêmement difficile à prendre, selon cet ancien membre des Forces armées canadiennes.

«Je ne serais pas surpris qu’avec la diminution du moral des troupes russes parce que c’est très difficile pour cette armée d’aller en territoire ukrainien surtout avec de jeunes soldats», dit-il.

