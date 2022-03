Guy Lafleur et Kim St-Pierre honorés par Hockey Canada

Les légendaires Guy Lafleur, Kim St-Pierre et Lanny McDonald sont les nouveaux récipiendaires de l’Ordre du hockey au Canada, a annoncé Hockey Canada mercredi.

• À lire aussi: Une victoire qui dissipe les doutes pour Marie-Philip Poulin

Cette distinction qui a été introduite en 2012 est remise à des personnalités du hockey canadien «dont le rôle ou le service au sport est jugé extraordinaire». Seulement trois personnes en sont les lauréates chaque année.

«La nomination à l’Ordre du hockey au Canada est l’une des réalisations les plus prestigieuses de notre sport, et les trois personnalités honorées en 2022 méritent amplement cet honneur», a déclaré Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada, dans un communiqué.

«Guy, Lanny et Kim ont apporté une contribution considérable à l’essor du hockey dans notre pays et à l’international, et nous sommes ravis de la célébration qui les attend [...] en juin.»

La cérémonie, qui aura lieu à Niagara Falls, permettra aussi d’honorer les récipiendaires de 2020 et 2021. Ken Dryden, Bill Hay, Angela James, Sheldon Kennedy, Kevin Lowe et le Dr Charles Taton y seront ainsi honorés.

Photo d'archives, Agence QMI

Des lauréats de choix

Lafleur n’a plus besoin d’introduction. Le «Démon blond» est le meilleur pointeur de l’histoire du Canadien de Montréal avec 1276 points et a conquis le trophée de Lord Stanley à six reprises avec le Bleu-Blanc-Rouge. Son numéro 10 a été hissé dans les hauteurs du domicile du Tricolore. Considéré comme un des plus grands joueurs de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Lafleur a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1988.

Quant à elle, Kim St-Pierre fait partie des meilleures portières de tous les temps. Elle est la gardienne qui a disputé le plus de parties (83) et qui a remporté le plus de rencontres (64) sous les couleurs de l’unifolié. Ses trois sacres olympiques témoignent de son palmarès incomparable. Il s’agit d’une période faste pour St-Pierre, elle qui a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 2021.

Reconnu pour sa ténacité et son impressionnante moustache, Lanny McDonald est un des plus grands joueurs de l’histoire des Flames de Calgary. En plus d’avoir mené la formation albertaine vers son seul triomphe de la coupe Stanley en 1989, McDonald a contribué de façon colossale à l’équipe nationale canadienne, autant comme joueur que membre de l’état-major.