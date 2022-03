La Chine pourrait-elle régler la guerre en Ukraine?

La Chine pourrait régler le conflit entre l’Ukraine et la Russie en raison de sa force politique, mais ce ne sera pas une tâche facile selon un politologue.

«La Chine pourrait intervenir, mais il y a un problème avec le pays, c’est son opinion publique. L’opinion publique chinoise est dans le même état que celle russe en ce moment, c’est que les Chinois croient que c’est l’OTAN qui a bel et bien agressé la Russie et ils sont très pro Poutine», a mentionné Loïc Tassé, politologue et chroniqueur au Journal de Montréal.

Si la Chine souhaite intervenir pour calmer le jeu, ses dirigeants devront d’abord convaincre la population qui, pour l’instant, penche du côté de la Russie.

«Xi Jinping pourrait intervenir, probablement en tandem avec les États-Unis et, à ce moment-là, cela pourrait faire réfléchir M. Poutine et même le faire reculer», a-t-il dit.

Poutine un danger pour le monde?

Selon le politologue, Vladimir Poutine est bien conscient de ses gestes puisqu’il a passé plusieurs tests psychologiques lorsqu’il était plus jeune comme espion russe.

Cependant, le manque d’information véridique pourrait affecter son moral et ses décisions dans les dernières semaines.

«M. Poutine ne s’informe pas sur le web, il s’informe à l’intérieur même de l’appareil du gouvernement, donc les rapports qu’il a eus sont fort probablement des rapports qui sont biaisés, dans le sens qu’il voulait entendre. Sa paranoïa viendrait peut-être du fait qu’il découvre que l’information qu’on lui donne n’est pas la bonne information», a souligné M. Tassé.

