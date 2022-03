La guerre culturelle québécoise

Pendant plusieurs décennies, les Québécois se sont divisés entre souverainistes et fédéralistes.

Mais ils avaient globalement une chose en commun : ils considéraient le Québec comme un État-nation, celui du peuple québécois.

Les uns le voulaient indépendant, les autres voulaient l’associer au Canada d’une manière ou d’une autre. Mais dans les deux cas, ils voyaient dans le Québec l’expression politique d’une nation, centrée sur ce qu’on appelle aujourd’hui la majorité historique francophone.

Quand Jean Lesage a lancé son slogan « Maîtres chez nous », tout le monde savait qui était le nous en question, et nul ne contestait que le Québec soit son territoire.

Nationalisme

Cette vision des choses a dominé la vie politique québécoise jusqu’au référendum de 1995.

Mais à la suite de la défaite des indépendantistes, la question nationale a fait place à la question identitaire.

Le nous est devenu flou. La légitimité même du peuple québécois fut remise en question.

C’est à cette mutation que s’intéresse Étienne-Alexandre Beauregard, un jeune intellectuel de 21 ans d’une intelligence et une culture exceptionnelles, qui publie son premier livre, Le schisme identitaire, au Boréal.

Il ne s’agit pas seulement d’un livre exceptionnel, mais du livre le plus important paru sur ces questions depuis une dizaine d’années. Qui s’y plonge retrace l’histoire de nos deux dernières décennies et met, comme on dit, des mots sur nos maux.

Beauregard montre comment les termes du débat politique se sont transformés. C’est ce qu’il appelle la guerre culturelle pour l’imaginaire québécois. Au cœur de la thèse de Beauregard, on trouve une intuition forte : celui qui maîtrise la définition des concepts, des mots, des notions, par lesquels nous définissons notre existence collective est en situation hégémonique. Il oblige ses adversaires à venir se battre sur son terrain.

Quels camps s’affrontent dans cette guerre culturelle québécoise ? Répondons schématiquement : les nationalistes et les multiculturalistes.

Pour les premiers, le Québec doit demeurer l’État-nation du peuple québécois. Ils sont très majoritaires dans la population, mais en minorité dans les médias et marginaux à l’université et les lieux de pouvoir idéologique. Pour les seconds, la majorité historique francophone n’est plus qu’une communauté parmi d’autres dans le Québec pluriel. Ils sont minoritaires dans la population, mais hégémoniques dans les lieux associés au pouvoir idéologique.

La force de la CAQ est de s’être emparée du courant nationaliste et de lui avoir donné une expression politique sans gêne ni mauvaise conscience, alors que le courant multiculturaliste dominait notre vie politico-médiatique depuis 1995.

A-t-elle su en faire quelque chose, au-delà de la loi 21 ? Vous devinez ma réponse. Pas vraiment.

CAQ

Il faut absolument lire Le schisme identitaire pour comprendre où nous en sommes collectivement.

François Legault devrait le lire pour comprendre les raisons profondes de son succès. Beauregard est clair : le camp nationaliste doit absolument remporter la guerre culturelle pour que le peuple québécois survive.

Et le camp nationaliste ne l’emportera que s’il renoue avec l’indépendance, pour rompre radicalement avec le multiculturalisme canadien.

Cette leçon finale s’imposera à tous ceux qui liront ce remarquable ouvrage.