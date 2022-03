La périlleuse diplomatie du pétrole de Biden

Jusqu’où aller pour limiter la flambée des prix de l’essence ? Joe Biden a activé une périlleuse diplomatie du pétrole pour compenser la perte du brut russe, au risque d’être accusé de se tourner vers des «dictateurs» et de saper sa propre «bataille» pour la démocratie.

En pleine guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la mission à Caracas se voulait discrète.

Et pour cause : des émissaires du gouvernement américain se sont rendus auprès du président vénézuélien Nicolas Maduro, ennemi juré des États-Unis qui en contestent la légitimité.

Mais l’information a filtré, et le gouvernement Biden est sommé de s’expliquer.

Il a certes pu se targuer d’un succès, Caracas ayant libéré mardi deux des huit Américains détenus au Venezuela. La diplomatie américaine a toutefois dû reconnaitre que son déplacement avait un autre motif.

Avec la hausse des cours du brut provoquée par la guerre en Ukraine et la décision américaine de stopper toute importation de pétrole et gaz russes, il y a urgence à trouver d’autres sources d’approvisionnement.

«Nous faisons le tour du monde» pour «tenter d’augmenter le volume de pétrole sur le marché» et stabiliser les prix, a dit mardi la numéro trois du département d’État américain, Victoria Nuland. Il n’y qu’une «poignée de pays au monde» qui produisent le «fioul lourd» que l’économie américaine importait de Russie, et «nous devons regarder partout où nous pouvons», a-t-elle lâché, sans exclure que Washington puisse acheter du brut vénézuélien.

«Tirelire» de Maduro

Sacré retournement, quand on sait qu’un embargo pétrolier américain frappe depuis 2019 ce pays d’Amérique latine, qui reste un proche allié du président russe Vladimir Poutine.

Dans l’immédiat, rien ne dit que cette visite change la donne.

L’embargo reste en place et a «structurellement endommagé» l’industrie pétrolière vénézuélienne, relève l’ex-diplomate américain Aaron David Miller.

Du côté de Caracas «Maduro explore l’idée» de concessions réciproques, ce qui «ne signifie pas qu’il abandonne Poutine», ajoute Mariano de Alba, de l’organisation de prévention des conflits International Crisis Group (ICG), évoquant un processus «long», «incertain» et «très risqué».

Une pluie de critiques s’est en tout cas abattue sur l’administration Biden.

Auditionnée au Congrès américain, Victoria Nuland a été matraquée par les républicains sans être épargnée par le camp démocrate du président.

Pour le sénateur conservateur Marco Rubio, acheter du pétrole vénézuélien aurait «un impact insignifiant», mais ferait entrer «des millions de dollars dans la tirelire» de Nicolas Maduro.

«Les aspirations démocratiques des Vénézuéliens, comme la détermination et le courage des Ukrainiens, valent mieux que quelques milliers de barils de pétrole», a asséné son influent collègue démocrate Bob Menendez.

Aaron David Miller estime que si le gouvernement américain a pris le risque de ce tollé, c’est qu’il veut «explorer toutes les possibilités».

Joe Biden cherche «un équilibre entre les intérêts nationaux et ses intérêts politiques plus étroits», ajoute l’expert du cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace. Et c’est «difficile», car il faut préserver «les valeurs américaines» tout en limitant l’envolée de l’inflation qui risque de «coûter cher au président» aux législatives de mi-mandat en novembre.

«Droits humains»

C’est d’autant plus délicat que le démocrate a promis de remettre les droits humains «au centre» de sa politique étrangère, marquée par une «bataille entre les démocraties et les autocraties».

Son secrétaire d’Etat Antony Blinken a d’ailleurs affirmé mercredi que l’Amérique pouvait «assurer la stabilité de l’approvisionnement mondial d’énergie» sans renoncer aux «droits humains».

Mais au-delà du Venezuela, ce sont tous les efforts américains qui sont scrutés à la loupe.

«Il est impératif de ne pas remplacer le brut lourd russe avec la production de dictateurs en Iran et au Venezuela», a lancé le sénateur républicain Jim Risch, pour mieux tacler les négociations controversées pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien.

Surtout, le gouvernement américain se retrouve sur la défensive dans sa relation avec les monarchies du Golfe.

La Maison-Blanche a dû démentir mercredi des informations du Wall Street Journal selon lesquelles les princes héritiers d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi avaient refusé de prendre le président des États-Unis au téléphone.

Parallèlement, le site d’informations Axios évoque la possibilité d’un voyage de Joe Biden à Ryad au printemps pour tenter de convaincre le royaume de pomper plus de pétrole.

«À minima, il va devoir accepter de parler avec MBS», le prince héritier Mohammed ben Salmane, dit Aaron David Miller, alors que le locataire de la Maison-Blanche refusait jusqu’ici d’accorder un statut de pair à celui qu’il accuse d’avoir commandité l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Cette fois, les critiques viennent de l’aile gauche du camp présidentiel.

«Notre réponse à la guerre immorale de Poutine ne doit pas être de renforcer notre relation avec les Saoudiens», a protesté sur Twitter la députée progressiste Ilhan Omar.