Le directeur de la vaccination Daniel Paré devient sous-ministre

Le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, s’est vu octroyer un poste de sous-ministre au sein du ministère de la Santé.

Plus précisément, M. Paré deviendra sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux à partir du 14 mars, a confirmé Québec mercredi.

Fort de plus d’une décennie dans des postes de gestion en santé, incluant à titre de président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Paré s’est surtout fait connaître du grand public pour son rôle joué dans la campagne de vaccination québécoise.

«Comme directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19, il a mené avec brio cette opération d'envergure et a contribué à ce que le Québec atteigne un taux enviable de vaccination dans la population», a fait valoir le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Selon le ministre, le nouveau sous-ministre «possède sans conteste les compétences et l'expertise requises pour relever ce nouveau défi».

Changement de garde à Québec

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que le président-directeur adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Guy Thibodeau, se retrouvera à la tête de l’organisation à partir du 1er avril.

M. Thibodeau succédera ainsi à l’actuel PDG, Michel Delamarre, qui prend sa retraite.

«Monsieur Guy Thibodeau possède une grande expérience et une connaissance aguerrie des enjeux locaux dans la Capitale-Nationale. Ces atouts assureront une belle continuité au sein de cet établissement», a commenté le ministre Dubé.

Le mandat de Guy Thibodeau est d’une durée de quatre ans.