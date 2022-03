Les Lions mettent fin à leur série d’insuccès

Les Lions de Trois-Rivières ont finalement renoué avec la victoire, eux qui ont défait les Growlers de Terre-Neuve au compte de 5 à 3, mercredi soir, au Mary Brown Centre.

La troupe de l’entraîneur-chef Éric Bélanger a ainsi mis fin à sa série de défaites. Elle avait perdu lors de ses quatre dernières sorties.

C’est deux réussites de Nicolas Larivière dans les trois dernières minutes du dernier tiers qui ont permis au club-école du Canadien de Montréal dans la ECHL de créer l’égalité et de prendre les devants.

Les deux fois, le natif de Chesterville a foncé au filet adverse et a été récompensé pour son travail acharné.

Les Growlers s’étaient donnés une avance d’un but plus tôt en troisième période, et ce, grâce à des filets de Marc Johnstone et Tyler Boland.

Hayden Shaw, Tyler Boivin et Anthony Nellis (filet désert) ont aussi fait mouche pour l’équipe de la Mauricie dans ce match. Pavel Gogolev avait réjoui les partisans présents à la rencontre en étant le premier à s’inscrire à la marque.

Les Lions et les Growlers se retrouveront vendredi soir pour le deuxième de quatre duels présentés à Saint John.