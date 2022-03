«L’existentialisme niaiseux» de Virginie Fortin séduit toujours

Virginie Fortin a été plus qu’excellente à la première Montréalaise de Mes sentiments, son nouveau spectacle solo, présenté mercredi au National.

Empreint du temps qui passe, ce deuxième spectacle – sous une avalanche de blagues toutes les plus efficaces les unes des autres –, cache des observations sociales, voire engagées, et pose encore une fois «l’existentialisme niaiseux», propre à Virginie Fortin, en son cœur. Et de ce fait, en est la suite logique de son premier spectacle solo Du bruit dans le cosmos, dont le décor a été recyclé pour cette seconde offrande sur scène.

Si Bernard Fortin, 35 ans, comédien de grand talent, avait formulé une réponse satisfaisante à la petite Virginie Fortin, 5 ans, devenue humoriste de grand talent, à la question «Papa, pourquoi on vit», Mes sentiments n’auraient pas vu le jour.

Avec sa dégaine habituelle, son intelligence et son regard moqueur sur l’humain, l’humoriste a été très drôle. Même masquée, la foule n’a pas su cacher son enthousiasme. Les rires étaient gras et forts.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Les gens étaient cependant dissipés avant que le spectacle ne commence. Beaucoup étaient encore debout quand l’humoriste est rentrée sur scène. «C’est ça qui arrive quand tu invites du monde plus connu que toi à ta première», s'est amusée Virginie Fortin.

À défaut de l’avoir fait dans son premier spectacle solo, l’humoriste s’est permis quelques anecdotes sur sa famille et son enfance, tout en écorchant son père, la voix québécoise de Ned Flanders dans les Simpsons.

Stress et nostalgie

Dans ce deuxième spectacle, Virginie Fortin a abordé de nombreux fondamentaux à l’être humain, comme le fait de réussir sa vie, le langage, le stress de la vie et le temps qui passe. Le temps qui «fuck toute», qui passe vite quand on fait quelque chose qu’on aime, mais qui s’écoule lentement quand on crée un malaise dans une conversation.

Il est aussi question de nostalgie. La nostalgie d’un voyage en famille, la nostalgie du bonheur incommensurable d’un enfant qui développe un cadeau tant attendu à Noël et qui en tremble de tout son corps; visiblement un trait qui se perd avec l’âge adulte.

Pour ce deuxième spectacle, Virginie Fortin a travaillé en équipe réduite, notamment avec Robin Kittel-Ouimet, qui a signé la scénographie.

Pour la suite des choses, l’humoriste et comédienne partagera son temps entre sa tournée et les tournages du nouveau film de Noël d’India Desjardins, 23 décembre, dont François Arnaud, Michel Barrette, Catherine Brunet, Bianca Gervais, Stéphane Rousseau et Guylaine Tremblay feront aussi partie de la distribution.

Virginie Fortin jouera de nouveau Mes sentiments, le 10 mars au National, à Montréal, et le 28 mars, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, puis partout à travers la province. Pour plus d’info www.virginiefortin.com.

L’humoriste sera aussi de la série Pour toi Flora, disponible sur l’extra d’ICI TOU.TV dès le 14 avril.