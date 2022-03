Ligue des champions: un club mythique

L’adversaire du CF Montréal en quart de finale de la Ligue des champions, Cruz Azul, est l’un des clubs les plus connus du Mexique.

• À lire aussi: Bradley Wright-Phillips fait ses adieux

• À lire aussi: Ligue des champions: les fans y seront

Cruz Azul, c’est neuf titres en première division ; le club n’a jamais été relégué après y avoir accédé en 1964.

De plus, Cruz Azul a remporté six titres en Ligue des champions de la CONCACAF.

Le centre d’entraînement de l’équipe, La Noria, a déjà accueilli l’Impact de Montréal lors de la Ligue des champions de 2015. Montréal avait fait deux visites au Mexique cette année-là.

Presque centenaire

Sa création remonte à 1927, dans la ville de Jasso, dans l’État du Hidalgo, et c’est en 1971 que le club s’installe à Mexico définitivement.

Évoluant d’abord au Stade Azteca, tout comme Club América, Cruz Azul se déplace au Stade Azul en 1996, un stade vétuste qui sera son domicile durant 22 ans. Cruz Azul est retourné à l’Azteca pour 2017-2018 ; ce stade sera démoli, et l’on devrait en construire un tout neuf.

La formation ne devrait pas avoir trop de difficulté à trouver de la matière première, puisque Cruz Azul est une entreprise qui fabrique du béton. L’équipe représentait, à la base, une partie du club social de l’entreprise avant de devenir professionnelle.

Cruz Azul évolue dans les rangs amateurs de 1927 à 1960, remportant de nombreuses compétitions.

C’est lors de la saison 1961-1962 que l’équipe fait son arrivée chez les professionnels, intégrant la deuxième division.

Succès rapide

Les succès ne se font pas attendre. Cruz Azul est promu en première division pour la saison 1964-1965 ; les années suivantes sont un peu plus difficiles, mais le meilleur est à venir.

Dès la saison 1968-1969, Cruz Azul remporte sa première Copa Mexico et il finit premier en première division, en plus de remporter sa première Coupe des champions de la CONCACAF. Le club devient ainsi le premier de l’histoire de la CONCACAF à réaliser un tel triplé.

Toujours en 1969, une compétition est organisée entre le gagnant de la Coupe des champions de la CONCACAF et le gagnant de la Ligue des champions de l’UEFA. C’est ainsi que Cruz Azul défait Manchester United 4 à 1 au total des buts dans une série aller-retour.

Malgré de bons moyens financiers, le club traverse une période creuse, ne gagnant aucun titre entre 1981 et 1997. Lors de la saison 1996-1997, Cruz Azul répète toutefois son triplé.

Mais une nouvelle panne sèche frappe l’équipe entre 1997 et 2020. De plus, l’entraîneur-chef, Rubén Omar Romano, est même kidnappé en sortant d’un entraînement en 2005. On réclame 500 000 $ à la famille. Il est retrouvé sain et sauf 65 jours plus tard.

Porte ouverte

Dans un autre ordre d’idées, les équipes mexicaines dominent depuis toujours la Ligue des champions de la CONCACAF, mais les choses pourraient changer cette année.

Déjà, il y a une formation de la MLS dans chacun des quatre quarts de finale contre trois clubs mexicains ; le quatrième est Comunicaciones, une équipe guatémaltèque.

Qui plus est, lors des duels de mardi soir, New York City FC l’a emporté 3 à 1 contre Communicaciones, pendant que les Sounders de Seattle corrigeaient Club Leon, une équipe mexicaine, par la marque de 3 à 0.

Selon les résultats du CF Montréal et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre de ce soir, les équipes de la MLS pourraient toutes être en bonne position pour atteindre les demi-finales.